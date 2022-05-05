شيرين تهدي الرئيس السيسي أغنية ”أنت عمري” في حفلها بأبو ظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:22 مساءً - أهدت النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية "انت عمري" للراحلة أم كلثوم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت على المسرح: "أحب أهدي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أغنية "انت عمري" وغنتها وسط تفاعل كبير من الجمهور".

وأحيت شيرين عبد الوهاب واحدة من أهم وأقوى حفلات عيد الفطر في الاتحاد أرينا أبو ظبي ضمن أنشطة "ليالي ياس".

وكان استقبال الجمهور لشيرين أسطوريا، حيث تم الترحيب بها بشكل خاص ومميز كما تفاعل الجمهور بصورة كبيرة منذ بدء الحفل.

وكانت شيرين قد كتبت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منشور قالت فيه " جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدا مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي ضمن أنشطة ( ليالي ياس )".

وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.