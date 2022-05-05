المتروبوليتان الأمريكية تكرم وزيرة الثقافة تقديرا لجهودها فى إثراء الحياة الإبداعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:22 مساءً - تكريما للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تهديها ادارة المتروبوليتان الامريكية البث المباشر لاوبرا توراندوت والذى تستقبله الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى السادسة مساء السبت 7 مايو بالمسرح الصغير ، كما يسلمها محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان موسوعة مجد المتروبوليتان تقديرا لجهودها المستمرة لاثراء الحياة الابداعية فى مصر ويسبق البث حوار معها حول مسيرتها الفنية المضيئة يجريه طارق عطية مدير مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية .

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أعلنت استئناف البث المباشر لعروض المتروبوليتان هذا الموسم حيث أصبحت دار الاوبرا المصرية الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تتمتع بهذا الامتياز عام 2022 بعد توقف الموسم السابق بسبب جائحة كورونا.

من جانبه قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن البث الحي لأوبرات المتروبوليتان يلقى نجاحا ضخما ، مشيرا انه من المقرر استقبال أوبرا لوتشيا دي لامرمور لدونیزتي وهاملت للموسيقار الأسترالي المعاصر بریت دین خلال الموسم الفنى الجارى ، واكد ان الأوبرا المصرية كان لها السبق في نقل عروض المتروبوليتان حيث بدا التعاون بينهما منذ عام 2010 ، وتابع انه استكمالا لرسالة التنوير جاء الحرص على ان يقدم أحد الفنانين الكبار مثل الراحل حسن كامي وبعض الخبراء نبذة وتحليل لكل عمل قبل العرض لتنمية التذوق لفن الاوبرا الذي كانت فيه الريادة في العالم العربي لمصر مع تأسيس دار الأوبرا الخديوية .

جدير بالذكر ان بوتشينى توفى قبل انهاء كتابته لاوبرا توراندوت واكمل مقطعها الأخير فرانكو ألفانو وعرضت لاول مرة فى مسرح لاسكالا بميلانو في 25 ابريل عام 1926 ومبنية علي مسرحية تحمل نفس الاسم كتبها كارلو جوتسي عام 1762 واقتبسها بدوره من حكايات الف ليلة وليلة وتضم ثلاثة فصول تدور احداثها فى الصين حول وقوع الأمير كالاف في غرام الأميرة توراندوت التى رهنت الزواج منه باجتيازه اختبار يتمثل فى حل ثلاثة تحديات معقدة وينجح كالاف في الاختبار لكن الاميرة تصر على رفض الزواج منه وتتوالى الاحداث .

توراندوت من اخراج العالمى زيفيريللي ويقود الاوركسترا المايسترو ماركو ارميلياتو ويؤدى الادوار الرئيسية ليوداميلا موناستيرسكا فى دور توراندوت ، ايرمونيلا چاهو فى دور ليو ، يونجهون لى فى دور كلاف ، فيريوسسيو فورلانتينو فى دور تيمور .