انت الان تتابع خبر التعليق الأول من أحمد أبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق “أحمد أبوهشيمة”رجل الأعمال المصري على خبر طلاقه من الفنانة ياسمين صبري بحكمة كتبها علي إحدى صفحاته الرسمية.

ونشر أبوهشيمة “ستوري” علي الانستجرام كتب فيها: “أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم”.

انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

وجاء ذلك بعد تداول المواقع المصرية الي أنباء نتؤكد انفصال رجل الاعمال “أحمد أبو هشيمة” عن ياسمين بعد زواج استمر أكثر من عامين.

وأوضحت مصادر مقربة من الطرفين إن الانفصال تم رسميا، في اطار من التراضي و التوافق بين الطرفين، مع الحفاظ علي الود والاحترام بالنسبة الي الطرف الآخر.

وأكدت المصادر علي أن العلاقة بين الطرفين شهدت حالة من الفتور أثناء الفترة الأخيرة، حيث حذف كل منهما الي صور الآخر من حساباتهما على انستجرام، كما ألغت ياسمين صبري الي متابعة أحمد أبوهشمية من خلال الموقع ذاته.

تعليق ياسمين صبري علي الإنفصال

وقالت الفنانة “ياسمين صبري”، من خلال أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة “كل شي قسمة ونصيب.. والحمد لله الانفصال تم في هدوء”.

وتم تداول ،أنباء انفصال الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”أثناء الظهور منذ شهر رمضان، و لكن الطرفين حاولا النفي بظهورهما بحفل إفطار رمضاني في المنزل الخاص بهما.

ارتباطهما

واحتفلت الفنانة “ياسمين صبري” بعقد قرانها على رجل الأعمال “أحمد أبوهشيمة “في تاريخ 19 أبريل من عام 2020، بعد شهر من إعلان الخطوبة رسميا.