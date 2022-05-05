انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفجّر تصريحات نارية بعد طلاقها رسميا من أبو هشيمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعدما حذف الثنائي صورهما سوية وألغيا متابعة بعضهما البعض من تطبيق إنستغرام، تصدرت أنباء طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة محركات البحث ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن الطلاق وقع فعلاً في هدوء شديد ودون أية أزمات.

وأشار موقع "صدى البلد"، ان ياسمين صبري قد أدلت بتصريح خاص للموقع، يفيد ان الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام، وقالت: "كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

كما أكدت مصادر مقربة من الزوجين أن انفصال الثنائي تم بطريقة حضارية، حيث اتفقا على الانفصال بعد عامين من الزواج، لا سيما في ظل مكانتهما المجتمعية، بإعتبار أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وياسمين صبري من نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية، وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وأشارت المصادر على اتفاق الثنائي أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، حيث انهما قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق.

يذكر انه قبل إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن زوجها، نشرت الفنانة صورا من داخل فيلتها، خلال حفل إفطار في رمضان الماضي، وتصرفت بشكل طبيعي وكأن لا شيء يحدث.

هذا وكان قد أعلن أبو هشيمة زواجه من الفنانة ياسمين صبري في 17 أبريل 2020، وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام، حيث اقتصر حفل الزفاف على أسرة العروسين وغاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب جائحة كورونا.