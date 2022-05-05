لن تُصدق ماهي مهنة والدة الفنان الشهير محمد رمضان.. والمفاجأة حول عمل شقيقته ايمان؟!

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان محمد رمضان يتمتع بإطلالة مميزة ولديه ملايين المعجبين رغم بعض الخلاف حول جودة الفن الذي يقدمه ، لذا فإن أفلامه ومسلسلاته دائما ما تثير الجدل، وقد لقي انتقادات لاذعة من الجمهور خاصة خلال ظهوره السينمائي الأول ، تخرج من جامعة عين شمس وشرع في رحلته الصعبة إلى عالم من الشهرة ، وبإصراره وتصميمه ، استطاع ان يتغلب على ظروفه الصعبة ويثبت أنه يمتلك قدرة وموهبة مميزة للمسرح. بدأ في الأدوار الداعمة الصغيرة ثم سرعان ما حقق نجاحًا كبيرًا من خلال العديدمن الأفلام والمسلسلات التي قدمها في السنوات الأخيرة ، حيث لعب شخصيات مختلفة وتفوق في تصوير الأدوار المختلفة ، على الرغم من لم يكن لديه مسيرة طويلة ، لكنه اليوم يعتبر من أشهر الفنانين المصريين والعرب.

ولد رمضان في 23 مايو 1988 وينتمي إلى عائلة عادية وله أخ اسمه محمود وأخته ايمان ، بدأ مسيرته المسرحية عام 2004 مع المرحوم سعيد صالح ثم انتقل للمشاركة في أدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والأفلام منها سندريلا وأطفال الشوارع ونال إعجاب الدول عمر الشريف لدوره البسيط في مسلسل حنان وحنين عام 2007. والدة محمد رمضان كشفت والدة محمد رمضان انها عملت خياطة وأن هناك شيئًا فنيًا في مهنتها ، وكان ذلك في وقت لال مقابلتها في برنامج ” مي” مع الإعلامي خيري رمضان على قناة cbc وأضافت ان ما لمسته بشأن ابنها منذ اليوم الأول رأته في المسرح المدرسي حيث وجدت موهبة.

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وسبق ان نشر محمد رمضان مقطع مقطع فيديو لشقيقته ايمان على صفحته الرسمية على فيسبوك، أثناء حديثه في برنامج ” دكتور أوف لايف” ، لعرض أعماله التي أذهلت متابعيه. وظهر عملها كخبير في العسل ، الامر الذي دفع بعض النشطاء على فيسبوك للسخرية من عملها ، ووجدوا وظيفة غريبة ، ولم يسمعوا بها من قبل.

المصدر : اخبار مصر