وفاة ممثل خليجي شهير ونجم مسلسل«طاش ما طاش » و الحزن يجتاح الوسط الفني و الجمهور.. (الاسم والصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - توفي الممثل السعودي جعفر الغريب عن عمر يناهز 67 عامًا بعد معاناة مع المرض استمرت عدة أشهر. وجعفر الغريب من مواليد الأحساء، ومثل في عدد من السهرات التلفزيونية والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات، تنوعت أعماله بين التراجيديا والرومانسية والكوميديا بالإضافة إلى تلك ذات الطابع الاجتماعي. وشارك في أعمال سعودية وخليجية أبرزها "طاش ما طاش" و المسلسل البدوي "جواهر"، إضافة إلى برامج خليجية أبرزها البرنامج الشهير "سلامتك". ونعى نجم "طاش ماطاش" الراحل، العديد من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمين أحر التعازي إلى عائلة الغريب وعائلة البوعلي

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