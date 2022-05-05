نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد نجاحها في “الكبير 6”.. رحمة أحمد “مربوحة” تخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل بالكلى على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، لوعكة صحية بسبب وجود حصوات على المرارة ومشاكل بالكلى وستخضع على إثرها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت رحمة أحمد، عن تفاصيل حالتها الصحية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، قائلة: لدي حصوات على المرارة وخضعت للعديد من التحاليل خاصةً أنني أعاني من مشاكل في الكلى.. وأستعد لعملية جراحية الأيام المقبلة.

وتطرقت رحمة أحمد، للحديث عن مشاركته في مسلسل الكبير أوي، مشيرة إلى أنها شعرت بالقلق من مقارنتها بـ الفنانة دنيا سمير غانم، ولكن أقنعها المخرج بأن شخصية مربوحة مختلفة تماما عن هدية، في جميع التفاصيل وعلاقتها مع الكبير أيضًا مختلفة فلا داعي للقلق.

وأضافت أنها سعيدة بكل ردود الفعل من الجمهور بعد عرض المسلسل، وهي ليست من الشخصيات التي تتوقع النجاح، لكنها تؤدي عملها وتترك الباقي على الله.

وردا على سؤال هل كان بكاؤك المتواصل في المسلسل مكتوبا من البداية في الدور؟ قالت: حالة البكاء كانت إحساسي الحقيقي طول الوقت بسبب ضغوط العمل، وهذا ما ظهر في المسلسل.

وأضافت : بعض الجمل التي قلتها في المسلسل كانت ارتجالية أثناء مرحلة القراءة وتم تثبيتها، وكان أصعب شيء بالنسبة لي اللهجة الصعيدية.

وتابعت : ملابس مربوحة لم يتفق معي عليها، وكنت أستعد للمشهد بملابسه العادية مثل الجلابية أو الطرحة، وأفاجأ بأن المخرج أحمد الجندي جهز لي ملابس غريبة مثل الأخطبوط، وسعيدة لأنها لاقت إعجاب الجمهور، وأفكر في حضور مهرجان الجونة بالتايجر.

وردا على سؤال هل تخوفت من مقارنتك بدور هدية الذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم؟ قالت : في البداية كنت أشعر بالقلق، لكن زوجي شجعني على تناول الدور بطريقة مختلفة، ومن البداية كان واضحا على الورق أن مربوحة مختلفة عن هدية.

ومسلسل “الكبير أوي 6” من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.