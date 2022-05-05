نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتهيا من جيمع الإجراءات المادية واتفقا على الصداقة.. تفاصيل انفصال أبو هشيمة وياسمين صبري على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر خبر انفصال ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مواقع التواصل خلال الساعة الماضية، بعد أن تحولت الشائعة إلى حقيقة مؤكدة ووقع الانفصال بالفعل وفقًا لمصادر مقربة من الأسرة.

وأوضحت المصادر أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية.

وأشارت المصادر إلى أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري اتفقا على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر أن أبو هشيمة وياسمين صبري، قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق.

وحرص كلا من أحمد أبو هشيمة وزوجته ياسمين صبري على إلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك حذف جميع الصور التي تجمعهما من جميع حساباتهما، وذلك بعد تأكيد خبر انفصالهما رسميًا قبل ساعات قليلة.

وكشفت مصادر مقربة من رجل أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري عن انفصالهما بالفعل في إطار من الود الاحترام بين الطرفين.

وذكر المصدر أن زواج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، استمر حوالي عامين، وكان الود يسود بينهما خلال هذين العامين.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي احتفلت ياسمين صبري، بعيد زواجها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت ياسمين استوري وظهرت بها كيك يوجد عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها، قبل أن ينفصلا رسميًا بعد عدة أشهر من عيد زواجهما الثاني.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

وفي سياق متصل، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديدة بعنوان الشادر، متكون من 15 حلقة سيعرض على إحدى المنصات.

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وتعود ياسمين صبري للدراما التليفزيونية، من خلال تجسيد شخصية بنت شعبية بمسلسلها الجديد من إخراج سامح عبد العزيز.

وعلى صعيد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقّع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبريل الماضي، بروتوكول تعاون مع النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، لتطوير 40 مركز شباب بمحافظة بني سويف.

يستهدف بروتوكول التعاون خلق جيل رياضي جديد، بتوفير جميع الإمكانيات المتاحة وابتكار آلية مستحدثة لتوفير الدعم اللازم للشباب، حيث ينص البروتوكول على تطوير 40 مركز شباب كمرحلة أولى، تُلحق بها مراحل أخرى لتطوير عدد أكبر من مراكز الشباب بمحافظة بني سويف.

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