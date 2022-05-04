مصادر مقربة تؤكد انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

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ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مصادر مقربة من رجل أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري عن انفصالهما بالفعل في لإطار من الود الاحترام بين الطرفين.

وكشفت المصادر المقربة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري، أن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر، وذلم وفقًا لموقع “القاهرة 24”

ذكر أن زواج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، استمر حوالي عامين، وكان الود يسود بينهما خلال هذين العامين.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي احتفلت ياسمين صبري، بعيد زواجها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت ياسمين ستوري وظهرت بها كيك يوجد عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها، قبل أن ينفصلا رسميًا بعد عدة أشهر من عيد زواجهما الثاني.

وفي سياق متصل، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديدة بعنوان الشادر، متكون من 15 حلقة سيعرض على إحدى المنصات.

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وتعود ياسمين صبري للدراما التليفزيونية، من خلال تجسيد شخصية بنت شعبية بمسلسلها الجديد من إخراج سامح عبد العزيز.

وعلى صعيد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقّع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبريل الماضي، بروتوكول تعاون مع النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، لتطوير 40 مركز شباب بمحافظة بني سويف.

يستهدف بروتوكول التعاون خلق جيل رياضي جديد، بتوفير جميع الإمكانيات المتاحة وابتكار آلية مستحدثة لتوفير الدعم اللازم للشباب، حيث ينص البروتوكول على تطوير 40 مركز شباب كمرحلة أولى، تُلحق بها مراحل أخرى لتطوير عدد أكبر من مراكز الشباب بمحافظة بني سويف.

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