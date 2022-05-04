أول تعليق من زوج منة عرفة بعد قرار إغلاق حساباته: “اقفلوا حساب الست اللي بتنشر الرذيلة”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق الحسابات الخاصة به على فيسبوك وتيك توك.

وعبر خاصية القصص المصورة بحسابه على “إنستجرام”، نشر محمود المهدي خبر إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا ” قفلولي الفيس والتيك توك وبيحاولو يقفلوا انستجرام علشان قولت كلمة الحق واتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف”.

وفي صورة أخرى نشر المهدي صورة من بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعلق ” لما حسابي يتقفل كمان.. اقفلوا حساب اللي بيهاجم الإسلام واللي بيقدموا فن بيسيء لأجيال والست اللي بتنشر الرذيلة على فيس بوك”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، قد أصدر بيانا بإغلاق الحساب الرسمي للفنان الشاب محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، على موقعي فيسبوك وإنستجرام.

يأتي ذلك نظرا لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية وبثه منشورات تمثل سبا وقذفا وكذلك الإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها.

من ناحية أخرى أعلن محمود المهدي مؤخرا، عن عودته لزوجته منة عرفة بعد انفصالهما للمرة الثانية وعبر خاصية القصص المصورة بحساب “إنستجرام” كتب محمود المهدي “الحمد لله أنا ومنة رجعنا .. ولا عزاء للحاقدين”.

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