أول تعليق من روجينا بعد الهجوم عليها بسبب الدعاء لمسلسها الجديد من أمام الكعبة

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة روجينا على الانتقادات الموجهة لها، بعدما هاجمها الجمهور بسبب ترويجها والدعاء لمسلسلها القادم “ستهم” من أمام الكعبة المشرفة.

وبدأت روجينا تعليقها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، بآية قرآنية: “وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ”.

وتابعت: ” ما بالك بقى لما تبدأ عملك ده وتجدد نيتك فيه وإنت في بيت ربنا بتدعيه يوفقك ويرشدك الطريق الصحيح وتستمد منه البركة وتسأله النجاح اللي أدهولك فمسلسل انحراف ومش سبحانه وتعالى اللي قال في حديث قدسى (أنا عند ظن عبدي بي)”.

وأضافت: “وأنا يارب أظن بك النجاح في مسلسلي الجاي (ستهم) دعواتكم بقى، الحمد والشكر لله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

وكانت روجينا قد أثارت الجدل بالصورة التي نشرتها من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ترويجا لمسلسلها الجديد “ستهم”.

روجينا نشرت صورة لبوستر مسلسلها القادم من أمام الكعبة أثناء تأديتها مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، ما جعل الجمهور يطالبها بـ “احترام قدسية المكان”.

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