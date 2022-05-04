أول تعليق من نبيل الحلفاوي على عدم مشاركته في الأجزاء الثلاثة لـ”الاختيار”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته في مسلسل “الاختيار”، بأجزائه الثلاثة، مؤكدًا أن السر يكمن في ظروفه الخاصة، التي لم تسمح له بالمشاركة في المسلسل.

ورد الحلفاوي على متابع له عبر “تويتر”، كتب له في رسالة: “ربنا يعطي له ويعطيك أستاذنا الصحة والعافية والعمر المديد..سؤال بسيط أستاذنا؟؟ لماذا لم نري حضرتك في الثلاث أجزاء لمسلسل الاختيار ؟! أنا لا أتخيل أي عمل وطني بدون حضرتك؟”.

ليرد عليه الحلفاوي قائلا: “ظروفي لم تسمح”.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” عُرض في ثلاث أجزاء، وهو عبارة عن دراما تليفزيونية توثق لفترة حكم جماعة الإخوان في مصر، وكشفت الطريقة التى كانت تدار بها الدولة فى هذه الفترة الإخوان، وعرض الأمر على الجمهور لمعرفة بعض الحقائق المدعومة بفيديوهات التسريبات فى نهاية كل حلقة.

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي قام بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية الوطنية، حيث حسد دور الضابط محمد نسيم، الذي عُرف في مسلسل “رأفت الهجان” باسم نديم، الذي تولي تدريب الهجان ليتمكن من اختراق المجتمع الإسرائيلي.

ملحمة وطنية

كما شارك الحلفاوي في الملحمة الوطنية السينمائية “الطريق إلى إيلات” الذي شارك في بطولته وتم عرضه عام 1994، وكشف الحلفاوي، عبر تويتر، وبعد مرور 28 عامًا على طرح الفيلم فقال “الفيلم مش بس كان بإشراف من القوات البحرية.. لأ وكانوا الأبطال بييجوا يزورونا.. والمفاجأة إن البطل مصطفى طاهر الذي عالج مشكلة اللغم في المشهد المعروف كان هو المستشار العسكري للفيلم”.