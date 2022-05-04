أزمة صحية تضرب ابن فريدة سيف النصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:22 مساءً - يمر ابن الفنانة فريدة سيف النصر بأزمة صحية كشفت عنها الفنانة منذ صباح اليوم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وطلبت فريدة سيف النصر من جمهورها الدعاء لابنها، وكتبت: "مش عارفه أنام من امبارح.. يعني أيه التهاب في جدار القلب.. ربنا يشفيك ويعافيك يانور عيني.. يارب طمنني علي ابني، ادعوا لنا وغلاوة النبي. ده لو ظفر منه طار اموت".

وحلت فريدة سيف النصر قبل أيام ضيفة على برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، وركز مقدم البرنامج رامز جلال في مقدمته على مشاركتها في عدد كبير من أفلام المقاولات في فترة الثمانينيات.

وقال رامز جلال : "نجمة من الوزن الثقيل فنا وحجما، تربت على أكل البطارخ وترعرعت على لبن البعير، كانت أيقونة الدملكة، ومشهورة بالسهوكة، ومعروف عنها الهشتكة. في فترة الثمانينيات شاركت في بطولة 89 فيلم مقاولات، وكانت تغير من سمانتها الزوجات. ركزت في الكفتة والكباب والمنتجين دخلوها السرداب وقفلوا عليها الباب، معنا أيقونة الإغراء سابقا، والديناصور العائد فريدة سيف النصر".

كما سخر رامز من إطلالة فريدة سيف النصر بمجرد وصولها قائلا : "لابسة كوفية خضري، وجوانتي موتوسيكلات، وجاية تصور مع فاندام بشبشب".

يُذكر أن فريدة سيف النصر تشارك في موسم رمضاني 2021 من خلال مسلسل "موسى" الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان محمد رمضان، إلى جانب النجوم: سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.