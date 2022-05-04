عمرو دياب يُغني ”هتدلع” بحفل العيد في أبو ظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:22 مساءً - شهد حفل النجم الكبير عمرو دياب في ساحة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي غنائه أحدث أغانيه "هتدلع" لايف لأول مرة احتفالاً بعيد الفطر.

الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وشهد الحفل حضورًا جماهيرياً كبيرًا، حيث احتشد الآلاف في ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات خاصة وأن الجهة المنظمة أعلنت نفاذ تذاكر الحفل منذ فترة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذي هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التي قدمها على مدار ساعتين

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه منها انت الحظ، رايقة، اتقل، يا أنا يالأ، والدنيا بترقص، وسهران.