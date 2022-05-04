إيرادات فيلم ”واحد تاني” لـ أحمد حلمي تتخطى الـ7 مليون جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:22 مساءً - يعرض للفنان أحمد حلمي حاليًا فيلم "واحد تاني" الذي يعيده للسينما بعد غياب حوالي 3 سنوات منذ آخر أعماله.

وسجلت إيراداته في شباك تذاكر أمس وهو ثاني أيام عيد الفطر إيرادات تخطت الـ7 مليون جنيه، ليتفوق على فيلم "العنكبوت" أحمد السقا ومنى زكي (زوجة أحمد حلمي).

بينما أتى في المرتبة الثانية فيلم "العنكبوت" الذي يشهد عودة الثنائي أحمد السقا ومنى زكي للساحة الفنية مرة أخرى، اذ حقق إيرادات بلغت 5 مليون جنيه، في حين تذيل القائمة فيلم "زومبي" الذي يخوض بطولته نجم مسرح مصر علي ربيع بإيرادات 3 مليون جنيه.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وقدم أحمد حلمى آخر أعماله فى السينما فيلم "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى وياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.