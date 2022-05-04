حسين الجسمي يحتفل بوصول أغنية دلع واتدلع إلى 1.5 مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:22 صباحاً - احتفل الفنان حسين الجسمي، بوصول أغنيته الجديدة “دلع واتدلع” بمناسبة عيد الفطر، مليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشر حسين الجسمي صورة لمشاهدات الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليها بأشكال القلوب.

وطرح الفنان حسين الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” أحدث أغانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتى تحمل اسم طير المحبة.

أغنية طير المحبة، كلمات ولي عهد دبي الشيخ حمدان بين راشد ال مكتوم، وألحان فايز السعيد توزيع نور هاشم، مكساج وماستر جاسم محمد.

ومن المقرر أن يتعاون الملحن حسين علي مع النجم حسين الجسمي في أغنية جديدة تحمل اسم "ما بدي " والتي سيتم طرحها علي طريقة الفيديو كليب .

الأغنية ستكون باللهجة الخليجية؛ وتم الانتهاء من تسجيلها خلال الأسبوع الماضي .

وأكد الملحن حسين أن الأغنية استغرقت تلحينها شهر؛ مؤكدا أن حسين الجسمي يمتلك صوت قوى للغاية.

يذكر أن الملحن حسين علي كانت بداياته في سنة 2013، وكانت انطلاقة قوية، حيث تلقى إشادة العديد من الفنانين المعروفين.