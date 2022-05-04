مصمم معارك فيلم العنكبوت: مبروك لصديقي أحمد السقا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:22 صباحاً - نشر مصمم المعارك أندرو ماكين صورة له مع الفنان أحمد السقا من فيلم "العنكبوت" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يوجه فيها رسالة إلى أحمد السقا وتعاونه بفيلم العنكبوت.

وقال أندرو ماكين: سعيد بالتعاون مع أحمد السقا من خلال فيلم "العنكبوت" ومبروك له على نجاح الفيلم.. ولم يكن هذا التعاون الأول حيث تعاونت معه على مدار 15 عاما.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

أعلن الفنان أحمد السقا عن مشاركة فيلم “العنكبوت” في موسم عيد الفطر من خلال طرح الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي. وكتب أحمد السقا: الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض.

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.