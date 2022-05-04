زوج منة عرفة يعلن عودتهما رسميًا: “لا عزاء للحاقدين”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان محمود المهدي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” عودته للفنانة منة عرفة، مرة أخرى بعد انفصالهما منذ قرابة 6 أشهر.

ونشر محمود المهدي، إستوري عبر الموقع قال فيها: “الحمد لله أنا ومنة رجعنا.. ولا عزاء للحاقدين”.

وكانت الفنانة منة عرفة قد كشفت مؤخرًا أن الطلاق بينها وبين زوجها محمود مهدي لم يتم رسميًّا وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “سابع سما” من تقديم راغدة شلهوب.

وقالت الفنانة منة عرفة إنها لم تكن تقصد إهانة الفنانات من خلال تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها: “أنا مش هتباس ولا هتحضن ولا هتشال في أي عمل فني”.

وتبرأت خلال الجزء من لقائها ببرنامج “ضرب نار”، تقديم الإعلامية داليا فؤاد، المذاع على فضائية “القاهرة والناس” من تصريحاتها السابقة، قائلة: “تصريحاتي السابقة كانت خاصة عني أنا ولم أقصد بها أحد، ولا أحد ملزم بتصريحاتي، وكنت دائما أتفق مع المنتج الفني في أي عمل فني على ذلك بأنه لا قبلات، أو أحضان، وهناك فنانين مثل يوسف الشريف ما بيحبش يبوس أو يحضن فنانة، وأعماله ناجحة”.

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