نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نيقولا معوض يستقبل مولودته الأولى ويكشف سرًا عن يوم ميلادها (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان اللبناني نيقولا معوض، قبل قليل، عن استقباله مولودته الأولى، بالتزامن من مع الذكرى الـ10 لوفاة والدته، الذي يوافق اليوم 3 مايو.

ونشر نيقولا معوض، صورة جمعته بزوجته الأوكرانية ومولودته عقب ولادتها مباشرةً، من داخل غرفة العمليات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق قائلًا: متل هاليوم من 10 سنوات، بـ 3/5/2012، خسرت أمّي.. اليوم، بعد عشر سنين بالزّبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو،Céane سييان، وحقّق واحد من أجمل وعوده: أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحوّل إلى فرح (يوحنا 16. 20).. رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك وولاءَك.. خلّونا نحنا التلاتة بصلواتكُن.

وتلقى معوض رسائل تهنئة ومباركة من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور على وصول ابنته الأولى، متمنياً أن تنعم بحياة مليئة بالحب والسعادة والاستقرار والنجاح.

كان نيقولا معوض قد أعلن رسميًا زواجه من صديقته الأوكرانية في مارس 2020، لحل شائعة ارتباطه بها، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل في ذلك الوقت، بعد انتشار صور رومانسية جمعتهما من قبل.

احتفل معوض بزواجه من صديقته عبر مقطع فيديو نشره كلاهما على “إنستجرام”، عبّرا فيه عن حبهما لبعضهما البعض، وظهر الثنائي في ذروة الرومانسية، حيث أرسل رسائل حب وامتنان لكل منهما. أخرى، حيث قالت العروس: “عندما أنظر إليك، أجد حياتي كلها أمامي، وأشعر بالفيضان.” نعمة من الله على ائتماني عليك “.

يشارك الفنان نيقولا معوض، في فيلم الرعب جدران، بجانب الفنانة درة، فراس سعيد، أحمد بدير، هند عبد الحليم، والفيلم من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إخراج محمد بركة، وإنتاج ياسر صلاح.

كما انتهى نيقولا معوض، مؤخرًا من تصوير الفيلم الأمريكي His Only Son، ومن المقرر إطلاقه قريبًا في دور العرض، وتدور قصة الفيلم في إطار من الدراما حول اختبار إيمان إبراهيم، عندما يكلفه ربه بالتضحية بابنه إسحاق.

كما عرض فيلم ماكو مؤخرًا، والذي حقق نجاح كبير، وكان من بطولة كل الفنانة بسمة، منذر ريحانة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، عمرو وهبة، سارة الشامي، والفيلم من إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم.