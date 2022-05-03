اتفرج أول ظهور نادر لزوجة أحمد أبو هشيمة الأولى والجمهور: « أجمل من ياسمين صبري بكتير »

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لرجل الاعمال أحمد أبو هشيمة مع أبنائه، وصورة لزوجته الأولى عبير والتي بدت في غاية الأناقة والجمال. وبعد ظهورها ازدادت ردود المعلقين على الصورة معبرين عن مدى جمالها، حيث وصفها البعض بأنها أجمل من ياسمين صبري بكتيرر.ولا يعلم الكثيرون أن أبو هشيمة" كان متزوجاً في عمر الـ 22 وبالتحديد في فترة الدراسة الجامعية من زميلته المدعوة "عبير". ولدى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ولدين من زوجته الأولى عبير، وهما عمر ويوسف، حيث يبلغ الأول 20 عاماً، بينما يبلغ الثاني 17 عاماً، وظهرت زوجته الأولى والتي تدعي عبير في صور مع أبو هشيمة وأظهرت الصورة ملامحها بشكل كبير.

الجدير ذكره أن أحمد أبو هشيمة تزوج 3 مرات أول مرة من والدة أبنائه والمرة الثانية من اللبنانية هيفاء وهبي والمرة الثالثة من الفنانة ياسمين صبري.