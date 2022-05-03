روجينا تتعرض لانتقادات حادة بعد ترويجها لمسلسها الجديد من أمام الكعبة (صور)

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ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة روجينا لانتقادات حادة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإعلان عن مسلسلها الرمضاني القادم لعام 2023 أمام الكعبة المشرفة.

ظهرت روجينا وهي توثق مقطع فيديو وصور لها أمام الكعبة في الحرم المكي، عبر حسابها على “انستجرام”، على هاتفها الذكي، وأظهرت عليه “ملصق” لمسلسلها القادم في شهر. رمضان الملقب بـ “ستهم” في محاولة للترويج للعمل الفني.

وعلقت زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على الصور قائلة: “بإذنك يا رب اجعل رزقنا ينجح في مسلسل ستهم رمضان 2023 بمباركة حرمك .. امنحنا التيسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح كبير الكاتب ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز “.

بعد ذلك، لم تسلم روجينا من الهجوم الكبير عليها بعد نشر هذه الصور، والخطوة التي اتخذتها للترويج لمسلسلها التالي، وطالب متابعيها باحترام الأماكن المقدسة والتركيز على العبادة بدلاً من الترويج لأعمالها الفنية.

وعلق أحد المتابعين على تويتر: “الحرم مكان عبادة مقدس في حياتك. هل شاهدت ممثلاً من هوليوود أو بوليوود يعلن عن فيلمه داخل كنيسة أو معبد! لماذا لا يملك بعض العرب قدسية بيت الله … وأيضاً إعلان عن إنتاج فني “.

وأضاف آخر: “أصبح العالم مهووساً بالتصوير، وهو في الحرم طبعاً، والغالبية لا تحترم قدسية المكان وتعظيمه، والقلب مهووس بغير تصوير العمرة .. “

وكتب أحد المتابعين: “لقد صورت أمام الكعبة في الحرم للترويج لفيلم لن يفعله أي عاقل. اللهم زد هذا البيت بالشرف والمجد والهيبة والأمن “.

وأيضًا: “هذا هو المكان المناسب لك لعرض هذا المحتوى … هل ستعبد ولا تفعل ماذا بالضبط؟”

وعلقت متابعة غاضبة: “ما كرهت حياتنا !! يعني عادي أمام الكعبة تعزف اغاني ولا تشاهد تيك توك !! لماذا مصورك بوستر لمسلسلها مع الكعبة ؟؟ ماهي النقطة؟ حرام عليكم أيها الناس إذا خرجتم خارج الحرم ما شئتم “.

تتواجد روجينا حاليًا في مكة لأداء العمرة، الأمر الذي دفع العديد من محبيها إلى انتقادها بشدة بسبب عدم احترامها لحرمة المكان والطقوس التي تؤديها، داعية إلى وضع حد لهذه السلوكيات المخزية، خاصة من المعروفين. وشخصيات مشهورة.