مروان خوري يعلن انفصاله عن خطيبته ويكشف عن تعاون جديد مع إليسا

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد الفنان مروان خوري انفصاله عن خطيبته ندى رمال، مشيرا إلى أن الزواج قسمة ونصيب.

وقال النجم اللبناني : “أنا إنسان عفوي ولا أحب أن أراجع الأحداث التي مررت بها في حياتي”.

وكشف مروان خوري عن أنه انتهى مؤخرًا من إعداد العديد من الأعمال التي سيصدرها في الوقت المناسب، وعلق قائلاً: “دائمًا ما أقضي وقتًا في التحضير لعملي”.

وأعلن خوري عن تعاون وثيق مع إليسا، موضحة أنها ممثلة بـ 3 أغانٍ، وستختار الوقت المناسب لإصدارها.

وأشار الفنان اللبناني إلى أن الاستعدادات على قدم وساق لبدء موسم جديد من البرنامج التلفزيوني “طرب مع مروان خوري”، حيث سيستقبل عدد من نجوم لبنان والوطن العربي، متمنية أن تكون إليسا ضيفته في موسم جديد غني بالفقرات الفنية المميزة.

تم تكريم الفنان مروان خوري في قصر الاونيسكو من قبل وزارة الثقافة اللبنانية، بمشاركة “ارض المبدعين” ضمن الاحتفال “بمئوية وطن”، الى جانب عدد من النجوم معظمهم أبرزها: الفنان عاصي الحلاني، والشاعر نزار فرنسيس، والممثلة كارمن لبس، والممثل والكاتب جورج خباز، والصحفي هشام حداد، ومدير MBC زياد حمزة، وشخصيات أخرى تركوا بصمة مميزة على الساحة الفنية.