نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسر جلال يكشف حقيقة دوبلاج صوته ليكون أقرب لصوت الرئيس السيسي (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان ياسرجلال، على ما تردد بأنه تم دوبلاج صوته في مسلسل “الاختيار 3” ليكون أقرب للرئيس السيسي، كما ظهر ضمن أحداث المسلسل.

وقال إنه كان يتدرب على نبرة الصوت، ويسجل مشاهده ويستمع إلى التسجيل، قبل أن يقرر اختبار نفسه أمام فريق العمل.

وحكى ياسر جلال أنه قرر في أحدى البروفات أداء المشهد بنبرة صوت الرئيس السيسي، وقال: “لقيت مهندس الصوت جاي يظبط لي المايك وقال لي أنت جايب النبرة بالظبط، سألته أكمل على كده، قال لي كمل”، مشيرا إلى أنه بدأ يتحدث بطريقة الرئيس، ليرى الذهول على وجه مدير التصوير حسين عسر والمخرج بيتر ميمي.

وأكمل: “أخدت الثقة، وكملت بالنبرة دي، وقصدت أحكي التجربة عشان الناس اللي بتقول ده دوبلاج، الكلام ده مابيحصلش، دوبلاج مين؟ دي حاجة ماتنفعش في شغلنا”.

وتحدث ياسر جلال عن حبه للابتعاد عن الأضواء، وقال: “أنا رجل بعيد عن المنظرة، بخلص شغلي وأقعد مع مراتي وولادي، حياتي في البيت، مع أخويا وأهل مراتي وجيراني”، وأشار إلى أنه يمارس حياته بشكل طبيعي بعيدا عن التمثيل.

وكشف: “شغلتنا أنا باخدها على أعصابي فبتعب وبحتاج فترة راحة”، مؤكدا أنه يشعر بالخجل الشديد حين يشيد به الجمهور في الشارع، وقال: “بحمد ربنا وكل نجاح برجع فيه الفضل لله سبحانه وتعالى”.

وأوضح ياسر جلال في مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج “ستوديو 9090” عبر الراديو 9090، أن شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بها تفاصيل واضحة، قائلا: “فخامة الرئيس رجل بسيط ومتواضع، لكنه في نفس الوقت مهيب، ومتدين وصادق جدا، تحس أنه بيتكلم بصدق ومن قلبه”.

وأكد أنه قدم الشخصية من منطلق انفعال الرئيس السيسي حين يتحدث من قلبه عن المواقف التي تغضبه وكيف يظهر على ملامحه تلك الانفعالات، وأضاف: “هو مش بيزوق كلامه ومش بيحب الاستعراض، بيتكلم من القلب، عشان كده الناس صدقته من أيام ما كان وزير دفاع”.

وأشار ياسر جلال إلى أنه متابع غير جيد للسياسة، ويتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي من منطلق كوانه مواطن مصري، وأضاف: “هو رجل صادق عايز يشوف بلدنا حلوة، وظروف صعبة بتواجهه، ربنا يقويه”.

وقال إن من أسباب ارتياح الممثلين أثناء تجسيد أدوارهم في مسلسل “الاختيار 3” هو الجدية التي لمسوها في تناول الشخصيات الحقيقية، وأوضح: “أنتي كنتي مقدمة الرئيس محمد مرسي بشكل محترم في وجود جماعة بتضغط عليه” .

وأردف ياسر جلال أن تلك المصداقية في التناول جعلت الممثلين متحمسين وفخورين للعمل في مسلسل “الاختيار 3”.