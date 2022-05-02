ياسمين صبري تتعاقد على “الشادر” للعرض على منصة شاهد وفيلم جديد مع أحمد عز

ابو ظبي - احمد الجزار - تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديدة بعنوان الشادر، متكون من 15 حلقة سيعرض على إحدى المنصات.

وتعود ياسمين صبري للدراما التليفزيونية، من خلال تجسيد شخصية بنت شعبية بمسلسلها الجديد من إخراج سامح عبد العزيز.

ياسمين صبري بطلة فيلم صقر المحروسة أمام أحمد عز

ومن ناحية أخرى، تلعب النجمة ياسمين صبري دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد عز في فيلم صقر المحروسة، الذي ينتمي للأعمال التاريخية، من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر يوليو المقبل.

ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممي معارك عالميين.

يشار إلى أن آخر مسلسل عُرض للفنانة ياسمين صبري، فرصة تانية عام 2020، وشاركها البطولة أحمد مجدي ودياب ومحمود البزاوي ونهال عنبر وأشرف زكي، وإدوارد وأحمد الشامي وعمر الشناوي وهبة مجدي والعديد من الفنانين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سير بشير، ومن إخراج مرقص عادل.

ومن ناحية أخرى، حلت النجمة ياسمين صبري ضحية لـ رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في الإيقاع بالضحايا النجم العالمي جان كلود فان دام.