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اتفرج بذيئة محذوفة من برنامج رامز موفي ستار .. اتفرج بالفيديو الان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -عبر صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، كشفت قناة mbc مصر، عن المقاطع التي تم حذفها في المونتاج من برنامج رامز موفي ستار، والتي تضمنت خروج الكثير من الضيوف عن الآداب العامة والتلفّظ بكلمات جريئة، الأمر الذي دعا معدّي البرنامج الى حذفها من الحلقات.

وأظهر مقطع الفيديو شخصاً يتعرّض للضيف، ويتهجّم عليه في مرحلة لتشتيت انتباهه، واشغاله حتى يتمكن رامز جلال من التجهيز لفقرة الكوبري.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي عرض المشاهد المحذوفة من برنامج رامز جلال وتم تداوله بشكل كبير عبر حساباتهم في مواقع التواصل، حيث أشاد البعض بالدور المتقن الذي قدمه المشاركين في هذا المقلب، بينما اشار البعض ان المقالب باتت مكشوفة، والنجوم الذين وقعوا ضحايا له لم يستطيعوا تمثيل دور المتفاجئين والخائفين بشكل جيد بسبب علمهم المسبق بالمقلب.

يذكر ان الممثل العالمي جان كلود فان دام قد صدم الجمهور بعد حذف جميع الصور التي تجمعه مع الفنان المصري رامز جلال في برنامج المقالب “رامز موفي ستار” من جميع حساباته في مواقع التواصل، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي رغم اقتراح عددا من الأسباب منها ظهوره بدور صغير في البرنامج وحذف بعض اتفرج

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بمشاركة الفنان العالمي فان دام، وشملت قائمة ضيوف البرنامج عدداً من الفنانين، منهم: ياسمين صبري، عمرو يوسف، نجلاء بدر، هدى المفتي، تارا عماد، ونجما الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود، والفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.