انت الان تتابع خبر محمد عبده يقدم اعتذاره لطلال مداح وأبو بكر سالم باعترافات نارية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر مقطع فيديو على حسابه الخاص في تويتر، قدم الفنان السعودي ​محمد عبده​ رسالة إعتذار لجمهور وعائلتي الفنانين الراحلين ​أبو بكر سالم​ و​طلال مداح​ بعد تصريحاته التي وصفت بالمسيئة والقاسية تجاههما في برنامج "مراحل".

وقال فنان العرب برسالة الاعتذار بعد ان قدّم التهاني للجمهور بمناسبة عيد الفطر السعيد: "أقول ربنا يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي الكبار أبو أصيل أبو بكر سالم، وطلال مداح، أدين لهم بالفضل الكبير أنني عشت بين تاريخهم وكنت معهم دائمًا في الأفراح والأتراح".

وتابع عبده، "أتقدم لهم بالاعتذار ومن جميع عشاقهم وأهلهم وذويهم، بسبب التصريحات اللي كانت حادة شوي"، وطلب الفنان السماح من ومحبيهم، وأقر بخطأه، لأن تصريحاته خرجت عن نطاقها الفني، "رحمة الله عليهم جميعًا أساتذة أفاضل لا يدق في سهمهم فنيًّا وأخلاقيًّا".

يذكر ان محمد عبده قد أغضب الكثير من الجمهور والكتّاب والفنانين بعد تصريحاته في برنامج "مراحل" مع الإعلامي السعودي علي العلياني، حيث قال ان طلال مداح وأبو بكر سالم، تركا إرثا غزلياوليس وطنيا، وأضاف ان أغنية "يا بلادي واصلي"، وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة، وأشار ان أغنية "وطني الحبيب"، مسروقة ودلل على ذلك بمقارنتها مع أغنية أخرى.