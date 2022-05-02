نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أصالة عن زوجها: شريكي الروحي والد سعادتي وأمني على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد الفطر، معتبرة وجود زوجها الشاعر العراقي فائق الحسن معها، وكذلك أطفالها بجانبها “أجمل عيد”.

ونشرت أصالة صورة لها أرفقتها برسالة تهنئة قالت فيها: “كل عام كلنا بخير وقلوبنا حلوة وطيبة. مر رمضان وكنت مع شريكي الروحي جوزي، والد سعادتي وطمأني وأمني .. وبين أولادي الذين يبحثون عن سعادتي .. “

ونوهت بحضور حفل موسيقي لها في العاصمة السعودية الرياض قائلة: “وفي هذا العيد أيضا بين أبناء الرياض سنحتفل به مع تمنيات جديدة بالعيد يا رب انتم جميعا سعداء. …. “

وتلقت أصالة رسائل تهنئة ومباركة من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك جمهورها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية أن تكون كل أيامها أعياد وسعادة.

منذ أيام، لفتت انتباههما أصالة نصري وزوجها فائق حسن، بمشاهد رومانسية انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر شائعات الطلاق التي طاردتهما مؤخرًا.

ظهر الثنائي على دراجة رباعية على شاطئ البحر، مستمتعين بوقتهما برومانسية مستبدة، بينما بدا فائق حسن وكأنه يدلل زوجته التي كانت ترتدي ملابس صيفية بيضاء وظهرت بقصة شعر قصيرة مزينة بالفولار الملون.

كما ظهرت الفنانة السورية وزوجها العراقي وهما يلتقطان صور السيلفي مع البحر من خلفهما، وهي الصور التي نقلتها “فانز” أصالة نصري عبر مختلف منصات “التواصل الاجتماعي”.

هذه اللقطات التي عبرت عن مدى الانسجام والحب الكبير بين الزوجين، جاءت بعد شائعات عن انفصالهما، خاصة بعد أن ظهرت أصالة في حفلها الأخير دون مرافقة زوجها الذي اعتاد الظهور معها في جميع حفلاتها منذ ظهورهما. زواج.

وردت أصالة على هذه الشائعات بصورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بقولها “الحمد لله نحن مع بعضنا وعلى بعضنا البعض”، لوضع حد لهذه الشائعات.

أبدى جمهور أصالة سعادتهم في ردها، مؤكدين أنهم ينتظرون الشائعات التي استهدفتها بالكذب، فيما علق آخرون بأن الغيرة تتسرب عبر البعض بسبب نجاح الفنانة السورية بشكل احترافي وفي حياتها الخاصة، بعد أن طغى اسمها على النجوم. في الأشهر القليلة الماضية بعد الأحداث العديدة التي حدثت معها.