بعد إيقاف عرضه في مصر.. “أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبي يعرض في الخليج

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت دور السينما في السعودية، عن عرض فيلم “أشباح أوروبا” بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، رغم تأجيله في مصر بقرار من الأخيرة.

وكشفت سينما “فوكس” السعودية عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي وإخراج محمد حماقي، يعرض الآن على شاشاتنا”.

كما تم الإعلان عن أن الفيلم سيعرض في البحرين، تحت تصنيف “PG 15″، وهو غير مناسب لمشاهدته لمن هم دون سن 15 سنة، بينما يعرض في الكويت تحت التصنيف العمري “T + 13″، بينما في قطر يظهر الفيلم تحت التصنيف “18”. + “، تعرض أيضًا في عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نجحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في إيقاف عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا”، قبل ساعات من إطلاقه في دور السينما في مصر، حيث كان من المفترض أن ينافس خلال موسم عيد الفطر.

وأكد مصدر مطلع في صناعة السينما في تصريح خاص لـ “سكاي برس”، أن حالة العناد بين هيفاء وهبي ومنتج الفيلم محمد وزيري ما زالت قائمة بشأن هذا الفيلم، مضيفاً أن شكوى رسمية وصلت إلى الغرفة لمدة يومين. من خلال محاميها الخاص طالبت بوقف الفيلم بسبب حصولها على حقوقها.

وأضاف المصدر أنه تم مخاطبة جميع دور السينما بعدم عرض الفيلم في حال الحصول على نسخ منه، لوجود أزمة قانونية بشأنه وعدم الحصول على تصاريح بسبب الخلافات بين بطلة الفيلم ومنتجه، مشيرا إلى أن هيفاء وهبي أكدت في الشكوى من عدم حصولها على حقوقها المالية في هذا الفيلم.

تدور أحداث فيلم “أشباح أوروبا” في إطار من الحركة والمغامرة، بالإضافة إلى عدد من المشاهد الرومانسية، وتجسد هيفاء وهبي شخصيتين (توأم) إحداهما تعيش في دولة أوروبية، والثانية. تعيش في حي شعبي، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج. .