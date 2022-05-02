أحمد حلمي يهزم أحمد السقا وعلي ربيع بالقاضية في أول يوم عرض لأفلام العيد

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح فيلم “واحد تاني” للنجم أحمد حلمي في تصدر شباك التذاكر في وقفة عيد الفطر، وذلك بفارق كبير عن باقي المنافسين.

وحقق الفيلم في أول يوم عرض له أمس الأحد، إيرادات وصلت إلى مليون و54 ألف جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل ومحمود حافظ وسيد رجب وروبى ونسرين أمين في البطولة النسائية، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد خلاله حلمي شخصيتين.

وجاء في المركز الثاني فيلم «العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا ومني ذكي، ظافر عابدين، تاليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، محققا 462 ألف جنيه،

وتدور أحداثه في إطار أكشن ساسبنس، حول أزمات رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه «ظافر العابدين» غير المشروعة، وتجسد فيه منى زكي شخصية مرشدة سياحية، وتتحدث باللغة الكورية في بعض المشاهد.

بينما حقق فيلم زومبي بطولة علي ربيع 118 ألف جنيه، تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته الفنان حمدى الميرغنى، وأشرف عبدالباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.

بينما خرج فيلم «أشباح أوروبا»، بطولة النجمة هيفاء وهبي، من السباق في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل قضائية بين هيفاء ومنتج الفيلم محمد الوزيري.

الفيلم شارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، العمل تم تصويره ما بين القاهرة وبلغاريا، وتجسد خلاله هيفاء شخصيتان لشقيقتان توأم، إحداهما تعيش في دولة أوروبية في حين تعيش الأخرى في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.