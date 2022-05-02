بسبب ملابسها.. كاتي بيري تسقط على المسرح في برنامج “أمريكان أيدول” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت مغنية البوب كاتي بيري لموقف محرج على مسرح برنامج أمريكان أيدول التي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم.

ظهرت كاتي بيري في الحلقة الجديدة من البرنامج بملابس شخصية ديزني “آريل” لتبدو كعروس البحر، والتزمت بارتداء الذيل الذي منعها من الحركة.

دخلت كاتي إلى المسرح على كرسي بمساعدة بعض الأشخاص ثم جلست في مكانها ورفعت ساقها على الطاولة الموجودة أمامها، وفجأة سمع الجميع صوت مرتفع لتتجه سريعا الكاميرا إلى لجنة التحكيم ونرى بيري على الأرض وهي تضحك ولا تستطيع الحركة، فيما لم يتمالك المغني لوك بريان ولاينل ريتشي أنفسهما من الضحك وحاولا مساعدتها على النهوض.

وبدأت كاتي بيري تلوح للجمهور على طريقة أميرات ديزني وهيت ضحك على الموقف المحرج الذي تعرضت له.

على جانب آخر، بعد معركة قانونية طالت 8 سنوات، قضت محكمة استئناف في الولايات المتحدة بتبرئة مغنية البوب كاتي بيري من دفع تعويض بقيمة 2.8 مليون دولار في قضة انتهاك حقوق موسيقية.

كان مغني الراب ماركوس جراي، الشهير بلقب “فليم”، قد رفع دعوى قضائية ضد بيري في 2014 متهمها بسرقة مقطوعات موسيقية من أغنيته Joyful Noise في أغنيتها Dark Horse،