“الفيفا” يعاقب السنغال بدفع 170 ألف يورو ولعب مباراة بدون جماهير بسبب مبارتهم مع مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت فيفا تغريم السنغال 175 ألف فرانك سويسري مع مباراة بدون جماهير بعد أحداث مباراة مصر، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة، كما قررت تغريم مصر 6000 فرانك لسوء سلوك الفريق.

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تحدث في تصريحات خلال الفترة الماضية أن الاتحاد المصري تقدم بملف من أجل صعود المنتخب لكأس العالم بشكل مباشر أو إعادة المباراة بسبب ما حدث من الجمهور السنغالي خلال أحداث اللقاء.

ورحل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد فشل الوصول لكأس العالم في قطر 2022، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال مدربا للفريق خلفا له.