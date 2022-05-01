انت الان تتابع خبر بعد ظهورها بالحجاب هيا مرعشلي تبتعد عن الفن وتشعل الردود والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​، من خلال بث مباشر عبر صفحتها على انستغرام، أنها بصدد التحضير لمشروع جديد خاص بها وبعيد تماماً عن مجال الفن والتمثيل، وقالت: "قريباً رح اطلع اعمل فيديوهات بتخص تطبيق الميك آب.. في شي جديد براسي حابة أعطيكم فكرة عنه بعد وقت، له علاقة بالجمال والبشرة".

كما عبرت مرعشلي عن اشتياقها الكبير لمتابعيها، مشيرة إلى أن ظهورها جاء بطلب من الشخص المسؤول عن صفحاتها الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت: "ما طليت عليكم في رمضان الحالي، بس عم تابع الأشياء الحلوة اللي عم تطلع، واشتقت لكم جميعا"

وجاءت هذه الخطوة من هيا بعد ان أثارت الضجة بعد ظهورها مع بداية شهر رمضان المبارك بصورة بالحجاب وثوب الصلاة، وتلتقط الصورة على المرآة، بالإضافة لنشرها دعاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ما أشعلت الردود والتساؤلات حول ارتداء الحجاب بشكل رسمي واعتزالها الفن، لتردّ مباشرة وتحسم الجدل، مؤكدة أن هذه التوقعات غير صحيحة.

الجدير بالذكر ان النجمة السورية تتمتع بمواصفات جمالية مميزة، وتحرص دائماً على الظهور ببشرة مشرقة وملامح جذابة، إضافة الى أناقتها البارزة دائماً وقدرتها على مجاراة عالم الموضة، وهذا ما جعل المتابعين يدعمونها بمشروعها الجديد مؤكدين انها ستنجح به.

وعلى الصعيد الفني، شاركت هيا مرعشلي بمسلسل "قيد مجهول​" الذي حقق نجاحاً كبيراً الى جانب باسل خياط، عبدالمنعم عمايري، نظلي الرواس، وغيرهم، وتدور أحداثه حول سلسلة من الجرائم الغامضة التي يحقق فيها الأمن الجنائي، في أجواء من التشويق والإثارة