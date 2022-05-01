انت الان تتابع خبر فجر السعيد تهاجم أصالة: عديمة الوفاء والإنسانية بسبب ما فعلته مع البحرين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال حلولها ضيفة على برنامج غبقة للفجر مع الإعلامية مي العيدان، فتحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد النار على الفنانة السورية أصالة نصري وشنت هجوما عليها متهمة إياها بالعديد من الصفات السلبية، منددة ببعض أفعالها، مؤكدة اإن لديها خلافا شخصيا مع أصالة حاليا.

وأشارت السعيد ان الخلاف مع اصالة بدأ عندما ادعت الاخيرة وفاتها خلال وعكتها الصحية التي دخلت العناية المركزة على إثرها قبل عامين، قائلة: "عندما كنت مريضة أصالة نشرت تغريدة طلبت فيها الدعاء وأعلنت وفاتي بطريقة بديت فيها وكأني على إثم ومسيئة وكأنها السيدة زينب"، ثم حذفت منشور إعلان وفاتها، بعد اتصال المستشفى التي الذي كانت تتعالج فيه فجر، وهددوها بإقامة دعوى قضائية ضدها لأن صحة لما تداولته من أخبار مكذوبة.

وفي حوارها مع مي العيدان، قالت فجر السعيد إنها لن تغفر لأصالة طيلة حياتها، بسبب ترويج شائعة وفاتها ووصف خاتمتها بالسيئة، مؤكدة ان كل شيء ممكن يغفره الانسان إلا الشماتة، وخاصة ان أصالة تعرضت للشلل، وعانى بلدها من الحرب، وتم طردها من بلدها ومرت بمشاكل عديدة، والكثير من العثرات التي من الممكن أن يشمت فيها الناس بسببها، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها لم تشمت فيها لأنها لا تعني لها أي شيء حاليا وقالت: "لم أشمت فيكِ لأنك تعنين لي صفر لا شيء".

وأوضحت فجر السعيد أنها لم تغضب من أصالة بصفة شخصية، ولكن بصفة وطنية لافتة انها لا تحمل وفاءً للبحرين التي لها فضل كبير عليها، معبرة عن ازعاجها عندما تعتلي أصالة المسرح وتشكر مصر التي احتضنتها وللمملكة العربية السعودية لفضلهما عليها في مسيرتها الفنية وتنسى شكر البحرين، قائلة: "لولا جواز سفر البحرين الذي تحمله أصالة ما دخلت السعودية أصلا"، كما لم تشكر الإمارات العربية المتحدة، وهي البلد التي لها فضل عليها بعد البحرين، حسب قولها.

ووصفت السعيد اصالة بعدم الوفاء للبحرين سبب تأخر أصالة في تهنئة منتخب البحرين بفوز في بطولة كرة القدم على السعودية قائلة: "هذا عيب التجنيس العشوائي" في إشارة لمنح أصالة الجنسية البحرينية.

وفي ختام حديثها، أوضحت فجر السعيد أنها لا تحب صوت أصالة مشيرة إلى أنه من الأصوات المزعجة بالنسبة إليها، مؤكدة أن الأذن ذائقة، ولكل شخص الحرية في الإعجاب أو عد الإعجاب بأي صوت كان، قائلة "اصالة تُصرّخ وهذه النوعية من الأصوات لا تعجبني أبد"

وعلى الجانب الآخر، كانت أصالة قد وصفت فجر السعيد بعدم المهنية، مؤكدة أنها لا تشاهد برامجها ولا تعرفها سوى من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم مهنيتها وطريقتها التي لا تحبها.