انت الان تتابع خبر بعد الإساءة لوالدها ابنة طلال مداح ترد على محمد عبده وتفجر الردود والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، ردت ابنة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، على كلام الفنان محمد عبده الذي سخر فيه من والدها واتهمه بسرقة لحن أغنيته الوطنية الشهيرة "وطني الحبيب"، من أغنية يمنية قديمة، وقالت: "عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه".

ولاقى منشور ابنة الفنان الراحل تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين أكدوا على كلامها، مستذكرين والدها بكلمات طيبة، حيث علق متابع قائلاً: "كل من اراد الشموخ والجمال ويزداد شهره فليذكر اسم الاستاذ طلال مداح رحمه الله".

يذكر ان الفنان السعودي، محمد عبده، كان قد أثار جدلا مؤخرا بتصريحاته في برنامج مراحل مع علي العلياني حول طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبرهما بلا إرث وطني في الفن، مؤكدا أن اغنية "وطني الحبيب" لمداح مسروقة من أغنية يمنية قديمة بعنوان "من يحب وطنه عليه أن يقدم له أفضل ما لديه"، كما وصف أغنية «يا بلادي واصلي»، للراحل أبو بكر سالم، كمن يحرك سيارته المعطوبة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي بسبب تصريحات فنان العرب حيث اعتبره البعض أنه يسئ لرمز من رموز الأغنية السعودية ومجدد التراث السعودي، كما هاجمه عدد من الكتّاب والنقاد والفنانين، منهم رابح صقر الذي رد عبر حسابه في تويتر، موجها رسالة اليه قائلا: «كلنا نحب محمد عبده، هذا في إسقاطات كثيرة، أستاذنا محمد ع الهادي ع الهادي».

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يحيي محمد عبده حفلا غنائيا في مدينة جدة بالسادس من شهر مايو الجاري ضمن فعاليات موسم هيئة الترفيه، كما سيحيي حفلا غنائيا في باريس منتصف الشهر وهو الحفل المؤجل منذ ما يقارب عامين بسبب ظروف كورونا.