انت الان تتابع خبر بالصور..اطلاله ناعمة لملك أحمد زاهر من عطلتها الصيفية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ملك أحمد زاهر، بنشر صورة جديدة من عطلتها الصيفية ، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت الفنانة “ملك أحمد زاهر” ، من خلال صورتها بإطلالة أنيقة بالكاجوال، مما أثار الي اعجاب متابعيها .

الفنانين بمسلسل نسل الأغراب

وشاركت الفنانة “ملك أحمد زاهر”، مؤخرا في بطولة مسلسل “نسل الأغراب” مع الفنانين أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، والفنانة “مي عمر”، وكلا من نجلا بدر ،ودياب، فردوس عبد الحميد، إدوارد،أحمد مالك، ريم سامي ،أحمد داش، عماد زيادة، محمد جمعة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من إنتاج شركة سينرجى و تأليف وإخراج محمد سامى.

مسلسل نسل الغراب

وجمع مسلسل “نسل الأغراب” ما بين نجمين من العيار الثقيل في عالم السينما و الدراما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي، فضلا عن اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.