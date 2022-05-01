انت الان تتابع خبر اتفرج – نرمين الفقي ولعت مواقع التواصل الاجتماعي بالأحمر الناري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” حيث ظهرت مرتدية سالوبت من اللون الأحمر الناري وتجلس علي كرسي مع وضع القليل من المكياج وترك شعرها علي ظهرها.

وحصلت نرمين الفقي، علي الكثير من التعليقات مثل : مساء الروقان- – اجمل انثى خلقها ربنا فى القرن العشرين وهتعيشى 120 سنة تعلمى البشر يعنى اه جمال والاهى مبقتنعش غير بيكى اجمل نساء الارض على فكر خدمت عليكى فى الفندق المتصوره فيه

ويذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل النمر الذي تم عرضه في شهر رمضان السابق علي القنوات الفضائية بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

واوضحت نرمين الفقي التي قامت بتقديم شخصية شمس الحلق في هذا المسلسل أن صوتها اتشرخ أكتر من مرة، حتي استطيع تقديم شخصية شمس وانها لم تكن تستطيع أن تكمل هذا المسلسل بسبب هذا الشرخ.