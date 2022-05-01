نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محمد رحيم يهاجم عمرو مصطفى: وحياة ولادي ما هسيبك أعوذ بالله من الغيره والحقد اللى جواك على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - توعد الملحن محمد رحيم، الملحن عمرو مصطفى، بسبب تصريحاته عنه خلال ظهوره ببرنامج «حبر سري» قبل يومين، قائلا: «وحياة ولادي ما هسيبك المرة دي».

وكان عمرو مصطفى قد سخر من الملحن محمد رحيم، خلال رده على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، عن رأيه في انتقاد محمد رحيم له، مشيرا إلى أنه يحب هجوم محمد رحيم لأنه «بيضحكه»، وهذا ما اعتبره رحيم إهانة له.

وكتب محمد رحيم منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب وديل الـ (عمرو) مايتعدل لو علقت فيه قالب.. مبقاش إلا اللى بيطبلوا على ظهر الجيتار والمدعين يجيبوا سيره الملحنين العالميين اللى واخدين أعلى شهادات الاحتراف العالمية».

وتوعد محمد رحيم عمرو مصطفى، قائلا: «وحياة ولادي ما هسيبك المرة دي، وهكشف حقيقتك وأرجع حق كل الناس اللى جيت عليهم واذيتهم واللى أنا ساكت عليه طول السنين اللى فاتت بجد هصدمك بيه أعوذ بالله من الغيره والحقد اللى جواك من ناحيتي مش عايز تطلعني من دماغك أبدا طيب قابل بقى يا ملحن الترابيزة يا أبوكرد واحد يا جاحد».

كان عمرو مصطفى، تعرض لانتقادات من العديد من زملائه الملحنين في مصر، بسبب تصريحاته عنهم، والتي اعتبروها إساءة وهجوم من ملحن اعتاد على الإساءة لزملائه.

كان الملحن محمد رحيم، أعلن عن سرقة أحد ألحانه بالأغنية التي قدمها الفنان المصري محمد منير، بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد في إعلان لبنك القاهرة، معلنا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بسرقة مجهوده.

وكتب محمد رحيم منشورا على حسابه على فيسبوك أعلن خلاله عن حظر إدارة يوتيوب للإعلان محل النزاع.

وأوضح رحيم في منشوره: «الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن».

وعاد محمد رحيم بعد أيام قليلة من حذف الإعلان عبر يوتيوب، وأعلن أنه سيتم عقدة جلسة مع صناع الإعلان للتوصل غلى حل يرضيه.

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