أول تعليق من أنغام بعد غنائها النشيد الوطني في “الاختيار 3” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة أنغام على مشاركتها في الحلقة 29 من مسلسل “الاختيار3” بعد غناء النشيد الوطني بصوتها في نهاية الحلقة.

وقالت أنغام عبر موقع الصور الاجتماعي “إنستجرام”: “شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم، شكرا جزيلا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته”، تحيا مصر انغام”.

واختتمت أحداث الحلقة التي حملت اسم “النهاية” بعرض النشيد الوطني بصوت أنغام مصحوبا بصور شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وظهر صوت الشهيد العقيد أحمد منسي الضابط بالقوات المسلحة في سيناء في أحد تسجيلاته وهو يقول: “الله أكبر الله أكبر أحنا متمسكين بكل شبر على الأرض وأرواحنا فداء”.

وبينما أظهر تتر النهاية النقيب عمر القاضي، وهو يقول: “أنا معايا شهيد يا جدعان وكلنا في السكة شهداء، دكوا السبيل علينا كلنا”.