انت الان تتابع خبر اتفرجوا .. إطلالة شمس الكويتية الجريئة تلفت الأنظار.. من ألبومها الجديد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت المطربة شمس الكويتية بمشاركة جميع متابعيها بصورة جديد من الألبوم الجديد الخاص بها، ونشرتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، وظهرت فيها بشكل جذاب وجرئ لاول مرة.

إطلالة شمس الكويتية الجريئة تلفت الأنظار

وظهرت الفنانة شمس الكوينية في إطلالتها الجديدة وهي ترتدي فستان كت لونه بني جملي مصنوع من الجلد، وهو بتصميم ملفت لجميع الأنظار، ومميز من المنطقة الخاصة بالأكتاف، وعليه بوت طويل مصنوع من الجلد من نفس لون الفستان، وهي من أكثر الاشياء التي أظهرت جمالها ورقتها.

مكياج شمس الكويتية في إطلالتها الأخيرة

وحرصت شمس على أن تكمل الأناقة بإطلالتها بوضع مكياج ناعم، واختارت أن تظهر عينيها بوضع الماسكرا والأي شادو الناعم والأي لاينر، ووضعت لون بني على الشفايف، وظهرت بشعر أسود طويل، وهو على شكل ذيل حصان وتركته منسدلاً على ظهرها، وهذا ظهر في تسريحاتها الانسيابية الناعمة.

واستكملت أطلالتها المميزة بارتداء الأكسسوارات الكثيرة على شعرها، وجاءت باللون الفضي التي نخللها بعض خصلات الشعر السمراء، وهي من أبرز الأشياء التي أظهرتها بشكل مميز وساحر وملفت.

من هي شمس الكويتية؟

واسم المطربة شمس الحقيقي هو “شمس بندر نايف السلمي”، وهي ولدت في 28 أبريل 1980، وتعتبر من أبرز المغنيات الكويتيات سعودية الأصل، وهي تحمل جنسية دولة سانت كيت ونيفس “دولة داخل الكاريبي”.