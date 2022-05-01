انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بالمنفوش الشفاف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية الجنسية نسرين طافش مجموعة من الصور الجديدة لها ، ولذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نسرين طافش مرتدية فستان منفوش من الاوف وايت الشفاف ،أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها، معلقة سيني سيفيوروم باي باي

جنم أنا نسيتك

أشكم لعزفلك عالناي

و برة قلبي أنا رميتك

تعليقات الجمهور

واثارت هذه الصور أعجاب الكثير من جمهورها حيث حظيت بكثير من التعليقات مثل رقة حسنك وجمالك – ملكة- كل الحب لنجمتنا الغالية الحبيبة نسرين وكل التقدير لإبداعك المتميز والمتفرد في المسلسل، بالتوفيق لك ولجميع طاقم العمل، و للمخرج الرائع، والمنتج وكاتب القصة.

آخر أعمال نسرين طافش

كان مسلسل “الوجه الاخر “، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.

وأحتفلت نسرين طافش بعيد ميلادها خلال الأيام القليلة الماضية والتي لم تكشف عن عمرها حتي الآن.