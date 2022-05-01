انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تستعرض مفاتنها في عرض البحر - بص على الحلاوة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام حيث ظهرت في عرض البحر مرتدية مايوه من اللون الأسود ومن فوقه فيست معلقة حتى نلتقي مرة أخرى.

وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل ياليت اتزوج وحدة طموحة زيك- إيه الحلاوة دي.

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت في وقت سابق عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد، مطالبة كافة الأشخاص المخالطين لهما خلال الفترة الأخيرة إجراء فحص كورونا.

أزمة صورة هنا الزاهد في الطائرة

وكانت هنا الزاهد قد اثارت حالة الجدل الكبير بعدما نشرت صورة لها وهي جالسة على كرسي مساعد الطيار بطائرة خاصة معيدة للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر مما اضطرت شركة مصر للطيران لأصدار بيان تؤكد فيه الصورة المتداولة للفنانة من داخل مقصورة الطائرة ليست في مصر ولا على متن طائرة مصرية والواقعة حدثت في تنزانيا.