انت الان تتابع خبر اتفرج - فيفي عبده شعللت السوشيال ميديا بهذا الظهور الجرئ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -وظهرت فيفي عبده مرتدية عبارة مطرزة أثناء تكريمها مع وضع الكثير من المكياج وترك شعرها علي ظهرها معلقة: تكريم عن مسلسل #شغل_في_العالي شكراً للسيد چو يوسف من شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو ومن بينها :الف مبروك يا احلى فوفا بالعااااالم وان شاء الله من نجاح لنجاح وربنا يوفقك ياااااارب.

أخر أعمال فيفي عبده

تشارك فيفي عبده في مسلسل “شغل عالي” مع مجموعة مثل شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر”، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي.

مرض فيفي عبده

ووردت الفنانة فيفي عبده بشأن الشائعات التي انتشرت حول دخولها العناية المركز ونشرت صورة لها عبر خاصة الستوري على موقع انستجرام قائلة: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفا” لاسيما بعد انتشار الكثير من الاخبار حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالاضافة إلي انتشار الكثير من الشائعات حول وفاتها خلال الفترة القليلة الماضية.