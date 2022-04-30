مسلسل العائدون الحلقة 29.. أمير كرارة ينجح في إنقاذ محطة إدكو للغاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:23 مساءً - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل العائدون أحداثا مليئة بالإثارة والتشويق، ودارت أحداث الحلقة حول تنفيذ سياف انفجار محطة إدكو لتسهيل الغاز الطبيعي.

بدأت الحلقة من العمل، برسم علاء ـ ميدو عادل لـ سياف ـ أحمد الأحمد وإعطاءه الصورة لـ عمر ـ أمير كرارة لمحاولة الوصول إليه قبل تفجيره لمؤتمر الغاز، ولكن يتضح لـ عمر ونبيل أن العملية التي ينفذها سياف تكون قبل انعقاد مؤتمر الغاز وتكون في منطقة طريق الإسكندرية الصحراوي.

يتوصل نبيل ـ محمود عبد المغني أن العملية التي ينفذها هي انفجار محطة إدكو لتسهيل الغاز الطبيعي، يجهز سياف رجالته بالعملية، ولم يذهب معهم ويبلغ أحد من رجالته أنه ينتظره في المكان التي محدد له وبعد ذلك يذهب إلى الحدود الليبية.

يخطط عمر ونبيل للهجوم على المكان قبل وصول رجالة سياف إلى المحطة وبالفعل ينجحوا في ذلك، ويقبض عمر على كبير رجالة سياف ويعرف مكانه منه، ولكن يذهب عمر للمكان لم يوجد سياف، وبلغه أحد رجالة سياف أنه مرتدي حزام ناصف، وتنتهي الحلقة بتلك النها

يضم المسلسل العديد من النجوم أبرزهم، أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، ميدو عادل، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.