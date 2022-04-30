مسلسل المداح 2 الحلقة الأخيرة..حمادة هلال ينجح في القضاء على الجنية مليكة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:23 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “المداح_أسطورة الوادي” الكثير من الأحداث حيث أنقذ صابر المداح الحاجة صفاء “حنان سليمان”، وذلك بعد احتراق عماد والذي تعاون مع “مليكة” وأطاع أفعال الشياطين و الجن.

و ندمت “رحاب” هبة مجدي على أذيتها لصابر المداح، وذلك بعد دخول “منال” دنيا عبد العزيز في غيبوبة، وذهبت مع صابر للشيخ عبد الرحمن “أحمد عبد العزيز”، وجميلة “ولاء الشريف"، للإعتذار عن كل ما فعلته لأهل البلد، كما تحدثت مع جميلة لتكشف لها الأخيرة عن حب صابر لها.

و ظهر “حسن” خالد سرحان، أثناء تواجده بجانب الحاجة صفاء “حنان سليمان”، بعد دخولها في غيبوبة أيضا،بسبب ذهابها لـ الجنية “مليكة” سهر الصايغ، لتنصحه “عفاف” بقراءة القرآن والصلاة ويدعو من أجل الحاجة صفاء وزوجته “منال”.

وبدأ صابر المداح في رحلة البحث عن البئر، والذي يعد المفتاح والحل لكل أعمال الشياطين التي تحدث في البلد، ووجد الجبل وهو العلامة الوحيدة لاقترابه من البئر، ورأى ناقة والتي أهدته لمكان البئر بعد سماعه لعدد من الأصوات الغريبة.

ووصل صابر المداح، للبئر وآتى بالماء ليذهب به إلى الشيخ عبد الرحمن “أحمد عبد العزيز”، والذي زال عنه البأس وتحدث عقب شُربه للماء، وأصر على أن يذهب مع صابر لإنهاء أزمة الجن والشياطين التي تُصيب أهالي البلد.

وأخذ صابر المداح، الشيخ عبد الرحمن، و رحاب وذهبوا للوادي ومعهم الماء الذي أتى به صابر من البئر، وحدثت مواجهة بينهم وبين الجنية مليكة “سهر الصايغ”، وتغلب صابر عليها وأحرقها وذلك بعد سقوط رحاب والشيخ عبد الرحمن، ولكن بعد حرقها سمع صابر صوت الآذان و استيقظت “منال”، و الحاجة صفاء من الغيبوبة.

انتهاء الأحداث :

وانتهت أحداث المسلسل بتجمع عائلة صابر المداح مرة أخرى، وعودة هبة “هلا السعيد” لوالدتها بعد طرد “أبو الخير” كمال أبو رية لها، و شهدت نهاية الحلقة مشهدا غامضا حيث جاء أحد الأشخاص والذي جسد دوره “عصام السقا” ليأتي لصابر بباسبور و يخبره بموعد سفره.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.