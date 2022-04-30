انت الان تتابع خبر هل يتم إعتقال توبة بعدما حسم انتقامه؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تطورت الأحداث بطريقة غير متوقعة في مسلسل "توبة"، حيث ينتقم طارازان من ابن اخته إبراهيم، ويقتله بالسم بعدما أخبره توبة أن الولد الذي في بطن زوجته من إبراهيم، وبعدها قام توبة بإبلاغ الشرطة ليعتقلوا خاله طارازان بعدما قتل زوجته وإبراهيم.

ثم تدخل الشرطة سوق التجارة الذي يتواجد فيه توبة، ويعتقلون عادل صديق توبة بعدما رفض ان يخبرهم عن مكان عمرو سعد، ليحقق توبة كل أهدافه وينهي كافة إنتقاماته، ما طرح تساؤلات لدى المتابعين حول اعتقال توبة بعد كل معاناته في أخذ حقه من الذين ظلموه وقتلوا والده وزوجته.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة، اعتراف طارق للمباحث بالاتجار في المخدرات خارج البلاد وليس محليًا، ويوافق على التعاون مع الأجهزة الأمنية، لكن تم قتله قبل الاعتراف بكل التفاصيل للنيابة على يد اثنين وهما يستقلان دراجة نارية، كما قام توبة بتهديد زينهم بالقتل بعد اختطافه، ويطلب منه أن يوقع على تنازل عن ملكيته لشقة احسان التي استولى عليها، ويعرض عليه اما الحصول على مقابل بيع الشقة أو أن يقتله، ويقوم توبة باجبار يونس شقيق احسان بأن يذهب إلى مصحة العلاج من الأدمان بعدما تأخرت حالته الصحية بشكل كبير وقيامه بسرقة أمه أكثر من مرة وتواجد في الشارع متسولًا لأي أموال ليقوم بشراء المخدرات.

كما قام توبة بشراء قصر، ويطلب من المعلم عطا حماه، وام سيحا، واحسان أن يحضروا ملابسهم للانقال للعيش فيه، ويلتقي احسان ويعرض عليها عقوج المحل والشقة لتقوم باحتضانه وأخبرها بانه سندها في هذه الدنيا.

توبة مسلسل مصري، يشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، صبا مبارك، مروة الأزلي، أسماء أبو اليزيد، انتصار، وغيرهم، وﺇﺧﺮاج أحمد صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد حلبة، والعمل من إنتاج المنتج اللبناني صادق أنور الصباح.