الحلقة 29 الاختيار 3.. المخابرات تحبط تفجير القطاع 101 في شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:26 مساءً - عرضت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الاختيار، إحباط المخابرات الحربية عملية إرهابية لتفجير مقر الكتيبة 101 في العريش بمحافظة شمال سيناء قبل أيام من 30 يونيو.

وكانت الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار قد عرضت تسريبا جديدا يجمع خيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان المسلمين واللواء عبد الفتاح السيسي.

السيسي وجه الحديث للشاطر قائلًا: اللي يخاف مايحكمش، الكلمة دي أنا بقولها دائمًا يا عباس، دا اللي عايز يعمل إنجاز حقيقي، ودي الناس اللي بتقفز ببلادها، يشوف مَواطن الخراب والعوار فين ويروح داخل عليها بلا تردد وبدون ظلم. ليرد الشاطر: مش قضية خوف.

ويحظى مسلسل الاختيار في الجزء الثالث منه الذي يعرض هذا العام بنسب مشاهدة عالية من الجمهور المصري، والعربي بسبب الأحداث التي يتعرض لها والتي تمثل مرحلة زمنية فارقة في التاريخ المصري، إذ يتناول فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمخططات التي دبرتها ضد مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، حيث سعت الجماعة إلى أحلال عدد من القضاء التابعين لها في المناصب، القيادية في جهاز القضاء.

بينما عرضت الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار، عددا من الأحداث والتفاصيل والكواليس التي يتم الكشف عنها لأول مرة بداية من مؤامرة الجماعة على المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمن في مصر، ومحاولة السيطرة على أجهزة الدولة المختلفة وأخونتها في سياق السياسة التي انتهجتها الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.