نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حواوشي مصنوع من كراتين البيض يثير القلق على مواقع التواصل.. وطبيبة تحذر (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - مقطع فيديو صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كشف طريقة تستخدمها بعض المطاعم لغش لحوم الحواوشي، وذلك بصنعها من كراتين البيض الورقية.

وأثار مقطع الفيديو المتداول موجة غضب عارمة، وطالب مستخدمون بسرعة التحقيق فيما تم تداوله.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن هناك بعض المطاعم تقوم بصنع أرغفة الحواوشي من خلال فرم كراتين البيض الورقية بعد نقعها في مادة حمراء، ثم إضافة التوابل عليها وتسويتها وبيعها في الأسواق.

وذكر ملتقط الفيديو أنه اكتشف الواقعة داخل أفخم محلات الحواوشي، والتي تنتج كميات من 500 إلى ألف رغيف يوميا، على حد قوله.

من جانبها، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، من تداول أرغفة حواوشي في الأسواق تم تصنيع لحومها من خلال كراتين بيض مفرومة.

وأكدت خلال جروب “جت في اللقمة” عبر “فيسبوك”، أن كراتين بيض يتم فرمها وإضافة لون عليها لتجنب كشفها”.

وأشارت إلى أنها قديما حذرت من اللحم المفروم المليئ بالدهون والأحشاء والجلود والأجنة، أما الآن فإن رغيف الحواوشي الذي يبلغ سعره 5 جنيهات، ليست لحوم، متابعة بسخرية: “ولا حتى الكلاب أو الحمير لأن سعره أغلى من المبلغ دا”.

وأعربت عن استغرابها من وجود حواوشي مصنوع بأطباق البيض، قائلة: “لم يكن يخطر ببالي إن كرتون بيض مفروم مليئ بالقذارة والأتربة وبقايا البيض والسالمونيلا وبيوض الحشرات وبراز وبول الفئران”.

وشددت على تجنب شراء اللحم المفروم من الأماكن غير الموثوق بها، محذرة من شراء “حواوشي الشوارع”: “اعمليه في البيت”.

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