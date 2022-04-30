وزيرة الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة الأطفال كل يوم سؤال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:22 مساءً - عبد الدايم : المسابقة جاءت على طريق الاهتمام بالنشء وهدفت إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس المبادئ والقيم النبيلة فى نفوس الاجيال الجديدة

598 طفل من 15 محافظة تنافسوا على مدار 27 يوم للفوز بجوائز مسابقة كل يوم سؤال

ضمن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى 2022 اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نتيجة مسابقة كل يوم سؤال التى نظمتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس وجاءت فى إطار برنامج انشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم .

قالت عبد الدايم ان المسابقة جاءت على طريق الاهتمام بالنشء وهدفت الى تعزيز الهوية الوطنية وغرس المبادئ والقيم النبيلة فى نفوس الاجيال الجديدة ، واشارت انها تناولت أشهر مساجد ومعالم القاهرة الإسلامية الى جانب عدد من المعلومات الدينية بمناسبة شهر رمضان ، وحثت جميع المتقدمين للمسابقة على مواصلة الجهد لتنمية الادراك واكتساب المعرفة من خلال القراءة مقدمة التهنئة للفائزين .

يذكر ان إجمالى عدد المتسابقين بلغ 598 طفلا من 15 محافظة تراوحت أعمارهم بين 9-12 سنة بمتوسط 22 متسابق يوميا فاز منهم 26 متسابق بعدد 27 جائزة حيث تكرر فوز أحدهم مرتين وضمت الجوائز مجموعات من الكتب للتحفيز على القراءة والإطلاع بهدف زيادة المعلومات العامة فى مختلف مجالات المعرفة ، وبرصد البيانات تبين ان الاطفال الفائزين ينتمون لعدد 10 محافظات هى القاهرة، قنا، الأقصر، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الدقهلية، الجيزة ومن خلال تحليل نتيجة المسابقة ظهر أن أغلب الأطفال من المقيمين بمحافظات أخرى غير القاهرة وهى (5) من محافظات الوجه القبلى و(4) من محافظات الوجه البحرى وجاء أطفال قنا والأقصىر فى المقدمة مما يؤكد ايجابية الانشطة الهادفة الى تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة فرصة الفوز لجميع الأطفال من ابناء الوطن ، وجاءت أسماء الفائزين طبقا لترتيب أيام فوزهم كالتالى سلمى محمد أبو الوفا صديق، عاطف احمد محمد مصطفى، يارا أشرف محمد سامى، رنيم تامر أحمد عباسي، أبو الوفا محمد أبو الوفا صديق، على طه سيد أحمد، آدم أحمد رجب فهمى، ملك رمضان متولى السيد، جودي أحمد رجب فهمى، ملك رمضان متولى السيد، منه رمضان متولى السيد، مريم أحمد على صالح، منار سيد متولى سيد، تميم طارق سليم، عمار محمود سيد محمد، أحمد رائد أحمد حسن، سما محمود متولى السيد، ليان كريم على عبد الرازق، سلمى محمود متولى سيد، يوسف عبدالمنعم أبو العنين، شادن كريم على عبد الرازق، فريدة محمد مجدى، مريم أحمد محمد، تسنيم إيهاب سعد عبد الفتاح شفطر، أنس محمد أحمد، على طه سيد أحمد، أسماء ياسر إبراهيم هيكل، سارة تامر محمد