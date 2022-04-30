شاهد.. محمد طعيمة يكشف كواليس تقديمه لشخصية ارتقاء فى مكتوب عليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:28 مساءً - نشر الفنان محمد طعيمة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه تفاصيل تقديمه لشخصية “ارتقاء” فى مسلسل “مكتوب عليا”.

وقال محمد طعيمة : “طريقة عمل ارتقاء في البيت، كان مجهود كبير وتحضير الشخصية كان بياخد كل يوم ساعتين، بشكر الاستايلست الجميلة ياسمين علي الدين، على شكل واستايل ارتقاء وكل فريق الملابس المحترم فرح وصلاح ويوسف وأمينة بحبكم من قلبي، وبشكر هاني كريستيانو على التعب والمجهود في المكياج، وبشكر كريم وفطوطة على الشعر وتظبيطه.. بحبكم".