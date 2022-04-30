انت الان تتابع خبر سعر اطلالة درة في أحدث جلسة تصوير.. أبهرت الجميع بوصولها لآلاف الدولارات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة التونسية درة بمشاركة جميع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، العديد من الصور الجديدة من احدي جلسات التصوير الذي خضعت لها مؤخراً.

إطلالة درة الأخيرة الربيعية

وحرصت الفنانة درة على التألق في صور بإطلالة عصرية ومتناسقة مع جميع الأجواء الربيعية، وهي ارتدت جيبة طويلة مع بلوزة ذات أكمام طويلة، وتميزت بأن الإطلالة جاءت بألوان مبهجة والتي جمعت بين كلاً من اللونين البينك والبرتقالي والأبيض، وحصلت على إعجاب الجميع.

سعر اطلالة درة في أحدث جلسة تصوير

وارتدت درة الملابس في جلسة التصوير الأخيرة، بتوقيع دار الأزياء العالمية Fendi، ووصل سعر البلوزة إلى 2600 دولار أمريكي، والجيبة سعرها وصل لـ 4236 دولار، وأيضاً الحقيبتين من Fendi باللون البيج وكان سعر الحقيبة الصغيرة 1730 دولار، ووصل سعر الأخرى 4065 دولار أمريكي.

ومن الناحية الجمالية حرصت درة على عمل تسريحة شعر بسيطة كثيراً، ووضعت مكياج جذاب مرتكزاً على جميع الأنواع المتناسقة مع لون بشرتها، وهذا ما ساعد في الكشف عن جمالها.

آخر مشاركة لدرة في رمضان 2021

وآخر مشاركة للفنانة درة كانت في رمضان 2021 في مسلسل “بين السما والأرض”، وهذا العمل من بطولة هاني سلامة وندي موسى، ومحمد ثروت ومحمد ثروت ونجلاء بدر وأحمد بدير والكثير من الفنانين الآخرين، والمسلسل من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.